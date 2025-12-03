Joven se paseaba en motocicleta “caliente”

Como resultado de operativos para inhibir la comisión de ilícitos, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente; dicha acción se realizó en la colonia Praderas del Maurel.

Durante un recorrido de prevención sobre la Avenida de los Pinos, en la colonia mencionada, agentes municipales notaron que un individuo conducía una motocicleta a exceso de velocidad sin luces encendidas ni casco, por lo que le dieron alcance para indicarle la debida sanción.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Gustavo “N” de 18 años de edad, quien mostró una actitud evasiva, por lo que oficiales municipales se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron el estatus legal del automotor en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la moto marca Itálika, de color amarillo, modelo 2022, contaba con reporte de robo vigente.

De inmediato le informaron que sería detenido por tripular una motocicleta con reporte de robo, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedó a disposición junto con el objeto constitutivo de delito.

