Estado

Gobierno estatal adeuda 180 mdp a la UASLP

Por Miguel Barragán

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Gobierno estatal adeuda 180 mdp a la UASLP

CIUDAD VALLES.- El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra fue claro: si no entrega el gobierno del estado los 180 millones de pesos a la máxima casa de estudios, el próximo año fiscal la Federación se los descontará de las participaciones y ni uno ni otro.

Sobre el boletín dado a conocer por Rodrigo Joaquín Lecourtois López, director del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), donde afirma que la UASLP es la única Universidad que no se deja auditar, el rector consideró que se trata de un fenómeno de “teléfono descompuesto” y dijo que en la página de la Auditoría Superior de la Federación están todos los estados de cuenta de la Universidad.

No obstante, cuando se le nombró al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el semblante se endureció y dijo que no ha tenido ningún diálogo con el mandatario.

Dijo esperar que no se dé el escenario de falta de liquidez a fin de año, pero si así fuese, entonces no habría para sueldos ni para aguinaldos. El adeudo de este 2025 es de 180 millones de pesos, pero de toda la administración gallardista es de casi 700 millones de pesos.

