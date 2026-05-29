Guerra sucia en tiempos políticos siempre surgirá, dice Ricardo Gallardo
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CIUDAD VALLES.- Refiere el Gobernador que las campañas negras siempre surgen cuando se acercan los tiempos políticos.
Cuando salía del evento de toma de protesta de los Consejos Consultivos Indígenas, en el gimnasio-auditorio del Tecnológico Nacional de México se le preguntó:
-¿Hay campañas negras (en su contra de los medios de comunicación y de no medios?
-Siempre va a haber...y más cuando se acercan las campañas políticas lo que abundan son campañas negras.
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-¿Cree que pueda con todas las campañas negras que vienen?
-Con eso y con más -sentenció.
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