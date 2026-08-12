Habitantes bloquean rúa Valles-Rioverde

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAMASOPO.- Bloquearon de manera intermitente la carretera libre Valles-Rioverde, a la altura de Los Cuates, por las constantes fallas de energía eléctrica.

Alrededor de las nueve de la mañana, una veintena de habitantes del ejido Los Cuates bloquearon la carretera libre, en el kilómetro 42, presuntamente hartos del mal servicio que da la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque sufren de cortes generales y, a pesar de los reportes que envían, no obtienen respuesta.

Refirieron que no habrá retiro de manifestantes hasta que recibieran una respuesta y solución a la demanda de que sea constante el servicio eléctrico. Poco después llegaron operarios de la CFE y acordaron no volver a bloquear, mientras se cumplan sus exigencias.