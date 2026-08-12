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Habitantes bloquean rúa Valles-Rioverde

Por fallas constantes de energía en Los Cuates; exigen una solución a la CFE

Por Miguel Barragán

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Habitantes bloquean rúa Valles-Rioverde
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      TAMASOPO.- Bloquearon de manera intermitente la carretera libre Valles-Rioverde, a la altura de Los Cuates, por las constantes fallas de energía eléctrica.

      Alrededor de las nueve de la mañana, una veintena de habitantes del ejido Los Cuates bloquearon la carretera libre, en el kilómetro 42, presuntamente hartos del mal servicio que da la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque sufren de cortes generales y, a pesar de los reportes que envían, no obtienen respuesta.

      Refirieron que no habrá retiro de manifestantes hasta que recibieran una respuesta y solución a la demanda de que sea constante el servicio eléctrico. Poco después llegaron operarios de la CFE y acordaron no volver a bloquear, mientras se cumplan sus exigencias.

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