Habitantes bloquean rúa Valles-Rioverde
Por fallas constantes de energía en Los Cuates; exigen una solución a la CFE
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TAMASOPO.- Bloquearon de manera intermitente la carretera libre Valles-Rioverde, a la altura de Los Cuates, por las constantes fallas de energía eléctrica.
Alrededor de las nueve de la mañana, una veintena de habitantes del ejido Los Cuates bloquearon la carretera libre, en el kilómetro 42, presuntamente hartos del mal servicio que da la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque sufren de cortes generales y, a pesar de los reportes que envían, no obtienen respuesta.
Refirieron que no habrá retiro de manifestantes hasta que recibieran una respuesta y solución a la demanda de que sea constante el servicio eléctrico. Poco después llegaron operarios de la CFE y acordaron no volver a bloquear, mientras se cumplan sus exigencias.
no te pierdas estas noticias
Bloquean la Valles-Rioverde por fallas en la electricidad
Huasteca Hoy
Habitantes de Los Cuates denuncian cortes constantes de energía y exigen una solución a la CFE