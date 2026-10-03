logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Habrá concurso de comparsas de Xantolo en Lagunillas

Se calificará vestuario, coreografía, originalidad, entusiasmo y música

Por Carmen Hernández

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá concurso de comparsas de Xantolo en Lagunillas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Lagunillas.- Todo listo para festejar el Xantolo en el municipio, habrá concurso de comparsas este 29 de octubre, entre otros eventos a desarrollar. 

      Se tiene todo listo para llevar a cabo el Xantolo, que se vive con gran intensidad en el municipio, a las 7 de la noche en el Centro de Salud se efectuará el desfile de comparsas.  

      Así mismo no podrá faltar el tradicional concurso de comparsas, las personas interesadas en participan deberán registrarse en el Dif, como fecha límite hasta el 27 de octubre.  

      Será de 3 sones y tradiciones, se estará calificando vestuario, coreografía, originalidad, entusiasmo y música.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se premiará a los tres primeros lugares con dinero en efectivo, desde 6, 4 y 2 mil pesos. 

      Por lo que se invita a la población en general para que se inscriban y participen en esta gran festividad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Río Valles crece 84 cm en 24 horas: Conagua reporta aumento
      Río Valles crece 84 cm en 24 horas: Conagua reporta aumento

      Río Valles crece 84 cm en 24 horas: Conagua reporta aumento

      SLP

      Huasteca Hoy

      Conagua reporta 141 milímetros de lluvia en zonas de Micos y Santa Rosa este viernes.

      Resultados del PAN, la próxima semana
      Resultados del PAN, la próxima semana

      Resultados del PAN, la próxima semana

      SLP

      Redacción

      Cascadas de El Naranjo, en todo su esplendor
      Cascadas de El Naranjo, en todo su esplendor

      Cascadas de El Naranjo, en todo su esplendor

      SLP

      Redacción

      Aunque fueron suspendidas actividades acuáticas en el paraje

      Llegarán reliquias de San Francisco
      Llegarán reliquias de San Francisco

      Llegarán reliquias de San Francisco

      SLP

      Jesús Vázquez