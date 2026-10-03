Habrá concurso de comparsas de Xantolo en Lagunillas

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Lagunillas.- Todo listo para festejar el Xantolo en el municipio, habrá concurso de comparsas este 29 de octubre, entre otros eventos a desarrollar.

Se tiene todo listo para llevar a cabo el Xantolo, que se vive con gran intensidad en el municipio, a las 7 de la noche en el Centro de Salud se efectuará el desfile de comparsas.

Así mismo no podrá faltar el tradicional concurso de comparsas, las personas interesadas en participan deberán registrarse en el Dif, como fecha límite hasta el 27 de octubre.

Será de 3 sones y tradiciones, se estará calificando vestuario, coreografía, originalidad, entusiasmo y música.

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Se premiará a los tres primeros lugares con dinero en efectivo, desde 6, 4 y 2 mil pesos.

Por lo que se invita a la población en general para que se inscriban y participen en esta gran festividad.