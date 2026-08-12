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Habrá cortes de agua en 13 colonias del sur

Esto, debido a que la Dapas reparará una fuga

Por Miguel Barragán

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá cortes de agua en 13 colonias del sur
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      CIUDAD VALLES.- Todo el sur de la ciudad se quedará sin agua porque la Dapas hará una reparación de una fuga.

      Un total de 13 colonias de la parte más al sur del municipio se quedarán sin agua porque tendrán que reparar una fuga de una línea de 10 pulgadas, en la calle Ayuntamiento de la colonia Municipal.

      Los sectores que no tendrán agua a partir de las siete de la mañana serán: Gregorio Osuna, Las Huastecas, Lomas de Santiago, Gavilán 1, Colonia Vizcarra, José María Morelos y Pavón, Los Naranjos, Bicentenario, Balcones del Valle, Valle de Oxitipia, San Ángel II, Lomas de San José y Colonia Municipal Valles 85.

      La Dapas informó que restablecería el servicio a las dos de la tarde del mismo día de mañana.

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