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RIOVERDE.- Muere un adulto mayor en un hotel, se desconocen las causas del deceso. Los hechos ocurrieron en un hotel ubicado en la calle Madero con Hidalgo, cuando un hombre de 65 años se encontraba en una habitación y fue hallado sin vida.

Sin embargo personal tocó a la puerta y al confirmar que no respondió, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad 131, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Pero al percatarse que no tenía signos vitales, solicitaron el apoyo de la Guardia Civil del Municipal, más tarde arribaron servicios periciales, quienes levantaron el cuerpo del hombre para realizar la necropsia de ley y conocer las causas de la muerte. Hasta el cierre de la edición, el sexagenario no había sido identificado por la familia.