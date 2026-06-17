Harán diagnóstico psiquiátrico a mujer

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CIUDAD VALLES.- La Fiscalía General del Estado pidió la colaboración del DIF de Valles para llevar a "La Telerina" a un diagnóstico psiquiátrico al Hospital Everardo Neumann de la capital del Estado.

Este martes, mediante un transporte facilitado por el DIF, "La Telerina" será conducida al único hospital psiquiátrico de la entidad para que se le haga un estudio y se certifique si sufre de sus facultades mentales o no.

En caso de que sufra de alguna enfermedad mental, entonces se pedirá su internamiento temporal en ese hospital, sin embargo, en caso de ser diagnosticada libre de algún padecimiento, entraría en un proceso legal, dado que ha provocado la quema de vehículos, en concordancia con testimonios y con videos de cámaras de videovigilancia. Este procedimiento duraría tres días cuando mucho.