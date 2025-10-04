logo pulso
Hay rotación de personal en corporación policiaca

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- El director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra dijo que ha renovado sus filas con elementos que estaban en el C-3, pero que no han hecho contrataciones recientes.

El funcionario explicó que los nuevos rostros que han estado apareciendo en operativos son elementos que se encontraban adscritos en el C-3 y que han salido a las calles, siendo sustituidos por policías que antes estaban en la calle, pero no ha habido contratación de personal para la corporación policiaca.

Comentó que solamente ha habido un alta en la Policía, que cuenta con 130 operativos, mientras que los administrativos se cuentan en alrededor de 20.

