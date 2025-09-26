logo pulso
Iglesia católica realiza caminata juvenil

Los jóvenes peregrinaron hasta el Pueblo Mágico

Por Jesús Vázquez

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Iglesia católica realiza caminata juvenil

Catorce.- Con gran alegría se llevó a cabo la caminata juvenil a Real de Catorce en la que participaron un gran número de niños, jóvenes y adultos, que peregrinaron hacía el Pueblo Mágico pasando por algunos cerros y caminos hasta llegar a la iglesia.

La Caminata diocesana fue organizada por la Diócesis de Matehuala y lo llevan a cabo a San Francisco, dado que es el Santo Patrono de la Diócesis, durante la caminata se llevan a cabo momentos de reflexión, oración, canciones y sobre todo una gran convivencia, la salida fue a las siete de la mañana para al medio día llegar a la iglesia a una solemne eucaristía.

La idea principal es que los jóvenes vayan a visitar a San Francisco de Asís, quien es el patrono, uno de los momentos más pesados es al pasar por la Cuesta de los Arrepentidos, pero en todo momento se apoyó a los asistentes para que ninguno se quedara en el camino, afortunadamente no se presentó ningún accidente durante esta caminata diocesana.

 Los jóvenes de las distintas parroquias llegaron a reunirse en Estación Catorce donde comenzó la Caminata y llegar al templo de la Purísima Concepción, donde fueron recibidos por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, donde se llevó a cabo una misa de acción de gracias.

