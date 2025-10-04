Impacta camioneta, conductor intenta huir

CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó lesionado en un accidente automovilístico ocurrido cerca de la planta de Coca Cola en Ciudad Valles.

El percance sucedió la tarde de este viernes, sobre la calle Allende, entre el bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Doctor Gonzalo González, en la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo con fuentes oficiales, un hombre presuntamente intoxicado conducía una camioneta Nissan Frontier por la calle Allende y, debido al exceso de velocidad y a la falta de precaución, chocó contra una camioneta tipo SUV gris, en la que viajaba una familia.

Tras el impacto, el responsable descendió de su vehículo e intentó huir, pero debido a su estado no pudo hacerlo y además resultó lesionado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio y lo trasladaron a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado los vehículos involucrados.