logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Impacta camioneta, conductor intenta huir

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Impacta camioneta, conductor intenta huir

CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó lesionado en un accidente automovilístico ocurrido cerca de la planta de Coca Cola en Ciudad Valles.

El percance sucedió la tarde de este viernes, sobre la calle Allende, entre el bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Doctor Gonzalo González, en la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo con fuentes oficiales, un hombre presuntamente intoxicado conducía una camioneta Nissan Frontier por la calle Allende y, debido al exceso de velocidad y a la falta de precaución, chocó contra una camioneta tipo SUV gris, en la que viajaba una familia.

Tras el impacto, el responsable descendió de su vehículo e intentó huir, pero debido a su estado no pudo hacerlo y además resultó lesionado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio y lo trasladaron a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado los vehículos involucrados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Peregrinación con imagen de Panchito
Peregrinación con imagen de Panchito

Peregrinación con imagen de Panchito

SLP

Jesús Vázquez

Se llevó a cabo un novenario de misas

Policías enfrentan a los malosos
Policías enfrentan a los malosos

Policías enfrentan a los malosos

SLP

Redacción

Amplían convocatoria del programa RESET
Amplían convocatoria del programa RESET

Amplían convocatoria del programa RESET

SLP

Jesús Vázquez

Promueve Modo de salud, universitarios libres de adicciones

Retiran Bomberos enjambres de abejas
Retiran Bomberos enjambres de abejas

Retiran Bomberos enjambres de abejas

SLP

Redacción