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Impactan camioneta y automóvil; 4 lesionados

Por Carmen Hernández

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Impactan camioneta y automóvil; 4 lesionados
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      RIOVERDE.- Fuerte accidente se registró en la carretera Rioverde- Valles entre 2 vehículos, que dejó como saldo 4 lesionados, se presume que el responsable manejaba en estado de ebriedad, lo que finalmente fue lo que provocó el impacto entre las dos unidades motrices.  

      Los hechos ocurrieron en la carretera Rioverde- Valles en el kilómetro 121, cuando el conductor de un camioneta tipo Caravan dodge, cuyo conductor manejaba en estado de ebriedad, procedente de Cárdenas con dirección a la capital potosina. 

      Sin embargo, en su trayecto terminó por impactarse contra el automóvil color plateado en el que viajaba una pareja de adultos mayores, originarios de la comunidad de Cerrito de la Cruz, que se dirigía al Hospital a una consulta médica. 

      Tras el impacto, cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que se solicitó auxilio y al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, que evaluaron las condiciones de los lesionados. 

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       Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional sección caminos que tomó conocimiento del hecho de tránsito, brindando auxilio para evitar que llegara a suceder otro accidente.

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