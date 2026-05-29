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Imparten plática menstruación digna

Por Jesús Vázquez

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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      Matehuala.- En el marco del día internacional de la higiene menstrual, la Instancia Municipal de la Mujer acudió al CBTIS número 151 para impartir la plática "Menstruación digna", dirigida a alumnas y alumnos del plantel.

      Durante esta actividad se compartió información sobre salud e higiene menstrual, promoviendo la importancia del cuidado físico y emocional, así como la sensibilización para eliminar estigmas y tabúes relacionados con la menstruación. 

      Además, se fomentó una cultura de respeto, empatía e igualdad, destacando que éste es un proceso natural que forma parte de la vida de las mujeres y que puede presentarse desde temprana edad.

      Asimismo, se difundió la Cartilla de Derechos Humanos de las Mujeres y se realizó la entrega de paquetes de toallas sanitarias a las alumnas, contribuyendo al acceso digno a productos de higiene menstrual. 

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      También se les informó sobre la importancia de estar preparadas y llevar en su bolso o mochila toallas femeninas, ya que la menstruación puede adelantarse o retrasarse, y de esta manera podrán sentirse más seguras y tranquilas.

      Con estas acciones se busca fortalecer el bienestar de las juventudes y promover una mayor conciencia sobre la salud menstrual. 

      Personal de la Instancia de la Mujer agradecieron al CBTIS 151 por abrir este espacio de diálogo y aprendizaje, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en acciones que promuevan el bienestar, la igualdad y el respeto entre las y los jóvenes.

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