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Inauguran exposición Post humanismo, Eros y Thanatos

Por Jesús Vázquez

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran exposición Post humanismo, Eros y Thanatos
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      Matehuala.- Fue inaugurada la exposición "Post Humanism, Eros y Thanatos", del artista italiano Ennio Castellano, que permanecerá en el Museo de las Culturas hasta el próximo 20 de noviembre, se invita al público en general a acudir y conocer esta propuesta de arte contemporáneo.

      La exposición reúne 59 obras pictóricas que exploran la relación entre la condición humana, la tecnología y el cuerpo, desde una perspectiva posthumanista y del ciberarte, combinando elementos de vanguardia, abstracción y referencias oníricas.

      Esta muestra es organizada por la Secretaría de Cultura del Estado y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en coordinación con la Dirección de Fomento Cultural de Matehuala, con el propósito de acercar diferentes expresiones artísticas a la población.

      Se invita a las familias a visitar esta exposición, así como a las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria, bachillerato y superior a organizar recorridos para que sus estudiantes conozcan las distintas manifestaciones del arte contemporáneo, de esta manera, se busca despertar el interés de las nuevas generaciones por la pintura y otras expresiones culturales.

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      Cabe destacar que el Museo de las Culturas continúa trabajando para traer nuevas exposiciones a la ciudad, con la intención de ofrecer propuestas diferentes cada mes y brindar a la población la oportunidad de acercarse al arte y la cultura.

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