Inauguran la Feria Regional de Cedral

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CEDRAL.- Se llevó a cabo la inauguración de la Feria Regional de Cedral FERECE 2026, la cual se realizará del 10 al 15 de agosto y contará con diversas actividades culturales y deportivas, además de la presentación de varios grupos artísticos en el Teatro del Pueblo.

Para iniciar con las actividades de FERECE 2026, se llevó a cabo la elección y coronación de la embajadora de Cedral 2026, donde la ganadora fue la joven Yazmín Alejandra Cruz López, quien agradeció el honor de haber sido elegida como representante del pueblo de Cedral.

Las autoridades municipales agradecieron a todas las participantes del certamen y destacaron que, por el simple hecho de haberse animado a participar, todas son ganadoras, reconociendo su entusiasmo y participación en esta importante celebración del municipio.

Posteriormente, se llevó a cabo la inauguración oficial de FERECE 2026, donde se realizó el tradicional corte de listón y se presentó un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Cedral y marcó el inicio de las actividades de esta importante Feria Regional. A lo largo de cinco días se contará con la presentación de diversos artistas en el Teatro del Pueblo. Cabe mencionar que esta feria es completamente gratuita para toda la población.

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Para iniciar con el programa artístico, se presentó Energía Norteña, mientras que el martes continuaron las actividades con la presentación de Los Ángeles de Charly. El 12 de agosto se contará con la participación de Los Cadetes de Linares; el día 13 se presentará El Bogueto; el 14 de agosto será el turno del Grupo Duelo, y para cerrar las actividades, el 15 de agosto se presentarán los Horóscopos de Durango.