logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inauguran la Feria Regional de Cedral

Se realizó la elección de la reina y la ganadora fue Yazmín Cruz

Por Jesús Vázquez

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
A
Inauguran la Feria Regional de Cedral
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CEDRAL.- Se llevó a cabo la inauguración de la Feria Regional de Cedral FERECE 2026, la cual se realizará del 10 al 15 de agosto y contará con diversas actividades culturales y deportivas, además de la presentación de varios grupos artísticos en el Teatro del Pueblo.

      Para iniciar con las actividades de FERECE 2026, se llevó a cabo la elección y coronación de la embajadora de Cedral 2026, donde la ganadora fue la joven Yazmín Alejandra Cruz López, quien agradeció el honor de haber sido elegida como representante del pueblo de Cedral. 

      Las autoridades municipales agradecieron a todas las participantes del certamen y destacaron que, por el simple hecho de haberse animado a participar, todas son ganadoras, reconociendo su entusiasmo y participación en esta importante celebración del municipio.

      Posteriormente, se llevó a cabo la inauguración oficial de FERECE 2026, donde se realizó el tradicional corte de listón y se presentó un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Cedral y marcó el inicio de las actividades de esta importante Feria Regional. A lo largo de cinco días se contará con la presentación de diversos artistas en el Teatro del Pueblo. Cabe mencionar que esta feria es completamente gratuita para toda la población.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para iniciar con el programa artístico, se presentó Energía Norteña, mientras que el martes continuaron las actividades con la presentación de Los Ángeles de Charly. El 12 de agosto se contará con la participación de Los Cadetes de Linares; el día 13 se presentará El Bogueto; el 14 de agosto será el turno del Grupo Duelo, y para cerrar las actividades, el 15 de agosto se presentarán los Horóscopos de Durango.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bloquean la Valles-Rioverde por fallas en la electricidad
      Bloquean la Valles-Rioverde por fallas en la electricidad

      Bloquean la Valles-Rioverde por fallas en la electricidad

      SLP

      Huasteca Hoy

      Habitantes de Los Cuates denuncian cortes constantes de energía y exigen una solución a la CFE

      Apoya Club a personas de escasos recursos
      Apoya Club a personas de escasos recursos

      Apoya Club a personas de escasos recursos

      SLP

      Jesús Vázquez

      Equipo de boxeo, a torneo estatal
      Equipo de boxeo, a torneo estatal

      Equipo de boxeo, a torneo estatal

      SLP

      Jesús Vázquez

      Una buena para cañeros, venderán azúcar a los EU
      Una buena para cañeros, venderán azúcar a los EU

      Una buena para cañeros, venderán azúcar a los EU

      SLP

      Redacción

      Abren frontera y comprarán más de un millón de toneladas del endulzante