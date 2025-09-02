Inauguran la Feria Regional de Charcas

Charcas.- Fue inaugurada la Feria Regional de Charcas FERECHA 2025, la cual se realizará del 31 de agosto al 8 de septiembre, habrá diversas actividades religiosas en honor a la Virgen del Rosario, santa patrona del municipio, además de que habrá varios artistas en el Teatro del Pueblo, destacando que los eventos serán gratuitos.

Antes de la inauguración se llevó a cabo la elección de la reina en la Plaza de Toros, donde la ganadora fue Perla, como primera princesa quedó Daniela, mientras que Esmeralda recibió el título de segunda princesa, Miss Fotogenia y Señorita Redes Sociales.

Al término de la coronación se llevó a cabo la tradicional callejoneada por las principales calles de la ciudad, donde se contó con una banda musical que estuvo interpretando varias melodías y poniendo a la ciudadanía a bailar hasta llegar a las instalaciones donde ese llevará a cabo la Feria Regional.

La alcaldesa Marisol Nájera acompañada de autoridades municipales, así como del alcalde de Catorce y de Venado, invitó a la población del Altiplano acudir a disfrutar de los diversos eventos que se presentarán, pues será la mejor feria del Altiplano la cual es completamente gratuita, posteriormente hicieron el corte de listón para dar por inaugurada la Feria.

Para iniciar el evento ferial en el Teatro del Pueblo se contó con el grupo de Los Viejones de Linares, quienes estuvieron interpretando varias melodías que pusieron a bailar a todos los asistentes.