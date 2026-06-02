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Inauguran oficinas del Inpojuve

Por Carmen Hernández

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran oficinas del Inpojuve
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      RIOVERDE.- Fueron inauguradas las oficinas de la Delegación de la zona Media del Instituto PotosIno de la Juventud  (Inpojuve) que estarán ubicadas en la calle Quezada. 

      Cabe destacar que las oficinas ya estaban operando, pero en ocasiones estaba cerrada a la 1 o 2 de la tarde, por lo que ahora se formalizó su apertura, que establecerá un horario de funcionamiento. 

      Quedaron inauguradas las oficinas en el evento estuvo presente el alcalde Sergio Izaguirre de Lagunillas, el representante del alcalde Rodolfo Loredo Hernández, Jesús Adolfo Rubio, director del Inpojuve, la delegada de la Zona Media Ruth Álvarez y el legislador.  

      Las oficinas están ubicadas en la calle Quezada 115 en el municipio de Rioverde. 

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