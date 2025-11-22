Incendio de pastizal genera contaminación

RIOVERDE.- Un incendio de pastizal se sale de control y alcanzó algunas llantas que estaban tiradas en la Infonavit de Ojo de Agua, además de generar severa contaminación y temor que siguiera expandiéndose, pero gracias al apoyo se logró propagar el fuego.

El titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio por un incendio que se había generado en la colonia Infonavit Ojo de Agua, por lo que de inmediato acudió personal para realizar el trabajo necesario para sofocar el fuego.

En el lugar de los hechos, el incendio se había propagado por lo que alcanzó unas llantas que fueron presa fácil del fuego, causando una gran contaminación.

Finalmente hicieron un llamado a la población a los habitantes de la Infonavit para que eviten la quema de basura, para evitar que se salga de control el incendio.

