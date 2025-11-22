logo pulso
Guido Azuara, fuera de nómina municipal

Por Miguel Barragán

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Guido Azuara, fuera de nómina municipal

CIUDAD VALLES.- De acuerdo con datos de la oficina de Oficialía Mayor, a partir de este viernes 21 de noviembre, Julio Alejandro Guido Azuara dejó de ser el director de Servicios Municipales de Salud y llega en su lugar Napoleón Heimsatz Velarde.

La orden llegó desde la más alta esfera del Ayuntamiento y hoy causó baja Guido Azuara, quien estuvo en el cargo desde el inicio de la administración, hace 13 meses.

Quien llega en su lugar es el doctor Napoleón Heimsatz, quien estuvo en el cargo al que ahora llega, pero en la administración de Rómulo Garza Martínez (2007-2009) y quien es de extracción panista, desde hace mucho tiempo.

No hay datos acerca del proceso de entrega-recepción, dado que a partir de este viernes, Guido Azuara desde hoy quedó fuera del Gobierno municipal.

