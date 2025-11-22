logo pulso
Lenta, pero segura, obra de puente

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Hasta el último día de marzo tiene el Ayuntamiento para terminar el puente peatonal de la colonia Juárez, de acuerdo con la Coordinación de Desarrollo Social (Codesol).

La información oficial indica que las obras que en la actualidad acomete el Gobierno Municipal tienen una vigencia de hechura que se alarga hasta el final del ejercicio fiscal, que es el último día de marzo de 2026, es decir, el límite para la entrega del puente es esa fecha.

Una de las peticiones de la gente que tiene que ir o venir de la colonia Juárez durante la creciente del Río Valles fue el puente para peatones, ya que interrumpe el paso y la vida de los peatones, tienen que recorrer cuatro kilómetros para ir a un lugar que está a tiro de piedra.

No obstante, la obra ha tenido interrupciones de tipo técnico en varias ocasiones en lo que va de dos meses que fue cuando comenzó.

