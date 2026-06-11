INE retrasa entrega de credenciales

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CIUDAD VALLES.- El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que cambió de proveedor para hacerse llegar las credenciales que han tardado en entregar a los ciudadanos.

Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 04 del INE, dio a conocer un comunicado en el que dan a conocer que hay un retraso en la recepción de las credenciales debido a un cambio de proveedor que era DHL y que ahora será Estafeta.

Pidieron comprensión de los ciudadanos, ya que es una programación nueva del INE a nivel nacional y la dilación en la entrega se ha debido a ese motivo.