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Innecesario digitalizar placas en parquímetro

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Innecesario digitalizar placas en parquímetro
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      CIUDAD VALLES.- Ya no hay necesidad de digitar las placas del coche en el parquímetro, solamente con poner el ticket dentro del coche es suficiente para evitar la inmovilización de la unidad, dijo Juan Gabriel Castañeda Moreno, encargado del Área de Parquímetros en el Ayuntamiento.

      Explicó que hay dispositivos que no cuentan con los recursos para digitar los números de la placa o, en su defecto, algunos no se saben de memoria sus laminados, entonces pueden digitar cualquier cosa, porque lo importante es que el papel quede sobre el tablero del vehículo, para evitar ser sancionado por los empleados de la empresa.

      Refirió que el pago debe hacerse y dejar muestra del ticket, sin que intervenga para nada la inmovilización del coche, por falta de datos, ya que lo que interesa es la hora mostrada en el papel, y con este documento no se puede sancionar al propietario de la unidad motriz.

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