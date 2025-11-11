logo pulso
Estado

Instalan módulo de IMSS Bienestar

Podrán registrarse personas que no cuentan con servicios médicos

Por Jesús Vázquez

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Instalan módulo de IMSS Bienestar

Matehuala.- Instalan un módulo de registro al programa federal IMSS Bienestar, el cual ya se encuentra disponible en la Dirección de Atención Ciudadana en el interior de la Presidencia Municipal exhortan a la población acudir a registrarse. 

El director de Atención Ciudadana, Enrique Olivares Martínez, informó que este programa está dirigido a todas las personas que no cuenten con servicio médico ni sean derechohabientes del IMSS o ISSSTE, con el propósito de que puedan acceder a servicios de salud gratuitos y de calidad.

Expresó que el módulo está abierto para atender a todos los interesados. 

Únicamente se requiere presentar credencial de elector y proporcionar un correo electrónico y se realiza el registro, se toma la fotografía y se entrega la credencial del programa al beneficiario.

Comentó que el módulo de IMSS Bienestar opera en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el interior de Palacio Municipal, se invita a la ciudadanía que aún no cuenta con atención médica acercarse y aprovechar este beneficio que busca mejorar el acceso a la salud de las familias de bajos recursos.

