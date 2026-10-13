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Instalarán varias cámaras de vigilancia

Se reforzará la seguridad en beneficio de la población

Por Carmen Hernández

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Instalarán varias cámaras de vigilancia
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      RIOVERDE.- Se instalarán casetas de vigilancia con cámaras en puntos estratégicos del municipio para mejorar la seguridad y tranquilidad de la población.

      El presidente municipal Arnulfo Urbiola Román, dijo que las casetas de vigilancia en Infonavit Los Naranjos y Ojo de Agua, no cuentan con las medidas necesarias, pese a ello no se ha podido renovarlas para mejorar la seguridad en beneficio de loa población.

       Refiere el alcalde que se tiene programado instalar en la comunidad de San Francisco. Muraya y Sabinito cámaras de videovigilancia, como alternativa para tener un mejor panorama de seguridad.  

      Así mismo en Santa Rita, San Vicente y otro para los que colindan con San Ciro de Acosta y Ciudad Fernández. 

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      Se espera que las reglas de operación lo permitan, para el siguiente año iniciar con este nuevo anillo de seguridad.  

      Lo que se busca es que el municipio continúa siendo el más seguro del país, que es importante para la población y quienes visiten el municipio.

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