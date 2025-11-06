logo pulso
Integran el Consejo Municipal para prevenir accidentes

Aplicarán algunas medidas preventivas para reducir racha de percances viales

Por Carmen Hernández

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Integran el Consejo Municipal para prevenir accidentes

San Ciro de Acosta.- Fue conformado el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes, con este organismo se busca reducir los accidentes viales que generan además de personas lesionadas y hasta decesos, muchos daños materiales. 

En Cabildo estuvo presente el alcalde Luis Carlos Pereyra, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Alejandro Lezama González, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Marúm Sánchez, funcionarios y representantes de la iniciativa privada. 

Con este nuevo consejo lo que se busca es impulsar estrategias para reducir los accidentes, las que se analizan para ponerlas en marcha, en beneficio de toda la población. 

El Consejo estará reuniéndose de manera mensual, para impulsar estrategias y con ello aplicar algunas medidas para reducir los accidentes. 

