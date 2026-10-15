Integran grupo Renacer Rosa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Con la finalidad de combatir el cáncer en las mujeres y brindar apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad, se conformó el grupo Renacer Rosa, integrado por sobrevivientes de cáncer y familiares de personas que han padecido esta enfermedad.

La idea de crear este grupo es apoyar a las mujeres que atraviesan por esta difícil situación, mediante diversas actividades para recaudar fondos que permitan brindarles ayuda, quienes forman parte de Renacer Rosa manifestaron que actualmente trabajan en el proyecto de constituirse como una asociación civil, con el objetivo de obtener mayores apoyos, principalmente de empresas que deseen sumarse a esta causa.

Las integrantes señalaron que uno de sus principales propósitos es promover la prevención y detección oportuna del cáncer, mediante conferencias y pláticas dirigidas a las mujeres, para crear conciencia sobre la importancia de cuidar su salud, acudir a revisiones médicas periódicas y realizarse la autoexploración.

Asimismo, hicieron un llamado a las mujeres para que estén atentas a cualquier cambio o anomalía en su cuerpo y, en caso de detectar algo fuera de lo normal, acudan con un especialista para recibir una valoración médica y realizarse los estudios correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacaron que la detección oportuna puede hacer una gran diferencia en el tratamiento de esta enfermedad, ya que, en algunos casos, las mujeres acuden al médico cuando el cáncer se encuentra en etapas avanzadas, lo que puede dificultar las posibilidades de tratamiento.

El grupo Renacer Rosa ya ha comenzado a realizar actividades para recaudar fondos y apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad. Sus integrantes esperan que más personas, empresas y organizaciones se sumen a esta iniciativa para fortalecer las acciones de prevención y brindar acompañamiento a quienes más lo necesitan.