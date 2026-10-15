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Intimidan policías la consulta del sindicato del IMSS

Trabajadores sindicalizados decidirán si van a huelga el viernes

Por Redacción

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Intimidan policías la consulta del sindicato del IMSS
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      CIUDAD VALLES.- En el comienzo de la consulta que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) realiza los sindicalizados se quejaron del exceso de fuerza e intromisión de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el Hospital del IMSS, sede de la encuesta.

      Desde las nueve de la mañana hasta entrada la tarde, la base sindical tendría que escoger un "sí" o un "no" a la pregunta si estaba de acuerdo con el aumento que, dicho sea de paso, ha sido el motivo por el que los sindicalizados han protestado desde el pasado jueves 1 de octubre, pero algo más removió la tranquilidad de los agremiados, la presencia de guardias civiles estatales a las afueras de los recintos donde fueron las votaciones.

      Reproches sobre una sobre vigilancia pedida por el Sindicato o enviada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el caso de San Luis se dejaron oír este miércoles.

      De ganar el "no", el Sindicato propondrá la huelga para el viernes, cosa con la que no está de acuerdo la disidencia sindical que incluso ha calificado de ilegal la intención de escoger esta medida, dijo Juan Jesús Rubio Arteaga, representante disidente en Valles de la Sección XVIII.

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      Sin embargo, han acudido en buen número los regulares y los disidentes a tachar sus boletas.

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