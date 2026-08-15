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Invitan a carrera con causa pro Bianka

Por Jesús Vázquez

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a carrera con causa pro Bianka
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      Matehuala.- La solidaridad de los matehualenses vuelve a hacerse presente con la organización de una carrera con causa por Bianka, una niña de 12 años que fue diagnosticada con un quiste coloide del tercer ventrículo y requiere una cirugía, por lo que invitan a la población a unirse y participar en esta carrera que se llevara a cabo este domingo.

      El evento atlético iniciará a las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de salida el PAO, una carrera de 5 kilómetros, también habrá una categoría infantil de 1 kilómetrSe invita a la población en general a participar ya sean corredores profesionales o que apenas están empezando.

      La inscripción para la categoría de 5K tiene un costo de 150 pesos. mientras que la infantil será de 80 pesos. 

      Las inscripciones se realizan a través de Mex Sport, los organizadores tienen como meta reunir a 300 participantes, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse y compartir la convocatoria para lograr que participen más personas.

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      Además de trofeos para los tres primeros lugares de las ramas varonil y femenil, todos los participantes recibirán una medalla y habrá rifas entre los corredores. 

      Cada participante representa una esperanza y una ayuda para Bianka. 

      La invitación está abierta a toda la comunidad para correr, apoyar y demostrar que juntos se puede hacer la diferencia.

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