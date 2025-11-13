logo pulso
Estado

Invitan a concurso de carteles sustentables

Por Jesús Vázquez

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
Invitan a concurso de carteles sustentables

Matehuala.- La Instancia Municipal de la Juventud (IMJ), la Dirección de Ecología Urbana y Desarrollo Sustentable (DEUDS) en coordinación con el Instituto Tecnológico llevan a cabo el concurso de Carteles Sustentables, en el marco de la Feria de la Sustentabilidad 2025.

Se exhorta a los jóvenes a participar en este importante concurso, la fecha límite para registrarse es el 21 de noviembre, el evento y exposición de carteles se llevará a cabo el 27 de noviembre en la Plaza de Armas, por lo que se invita a los interesados acudir a las oficinas de la Instancia de la Juventud, o a través de redes sociales escanear un código QR que aparece en estas.  

El Concurso de Carteles Sustentables, se desarrolla en el marco de la Feria de la Sustentabilidad 2025, para contribuir con ideas a construir un Matehuala más verde y responsable, de cómo mejorar el medio ambiente de la ciudad, apoyar a crear la cultura del cuidado del medio ambiente, pues hace falta concientización en la cultura del medio ambiente.

Los premios a los ganadores son cinco mil pesos al primer lugar, tres mil pesos al segundo y dos mil pesos al tercer lugar.

Se invita a los jóvenes a participar y crear diversos carteles, los cuales serán de gran apoyo para crear campañas del cuidado del medio ambiente, además es una manera de empezar a concientizar a los jóvenes que son el futuro de Matehuala para tener un entorno urbano sustentable. 

