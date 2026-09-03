Invitan a desayuno con causa pro Zeinep
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RIOVERDE.- La próxima semana en el Salón la Brigada se llevará a cabo un desayuno con causa, lo que se recaude será para la cirugía que requiere Zeinep para recuperar su salud.
La joven Zeinep requiere de una cirugía ocular, pues puede perder la vista y su familia no tiene los recursos suficientes para pagar la cirugía y requiere el apoyo.
Es por ello que el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) estará llevando a cabo un desayuno este próximo 9 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón la Brigada.
El boleto tendrá un costo de 200 pesos, es por ello que se invita a la población en general para que se una a esta noble causa y apoye a la jovencita para que pueda recuperar la vista.
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