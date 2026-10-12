Invitan a la carrera atlética de las Ánimas
La salida y meta será el cementerio municipal
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CERRITOS.- El próximo 1 de noviembre se efectuará la Carrera Atlética de las Ánimas cuya meta de salida y regresó será el panteón municipal.
El grupo artístico de San Antonio tiene todo listo para la Primera Carrera Atlética de las Ánimas, que será de un recorrido de 1 y 3 kilómetros, en nivel varonil y femenil.
El evento está programado para el 1 de noviembre a las 5 de la tarde, el inicio y meta será el cementerio municipal.
Se les entregarán medallas y premios a los 3 primeros lugares del evento atlético.
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Por lo que se invita a la población en general para que participe en esta carrera que forma parte de los eventos por el día de muertos.
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