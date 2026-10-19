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Invitan a menores al concurso Inspira niñ@ 2026

Por Jesús Vázquez

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a menores al concurso Inspira niñ@ 2026
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      Matehuala.- En rueda de prensa donde estuvo personal del gobierno municipal, CANACO, así como maestros de diferentes instituciones, fue presentada la convocatoria para participar en el concurso Inspira niñ@s 2026, dirigido a estudiantes de primero a sexto grado de primaria.

      La iniciativa busca que las niñas y los niños expresen sus ideas y desarrollen sus habilidades a través de diferentes formas de creación artística y narrativa. 

      El concurso contempla cuatro temáticas, dibujo de un invento, cuento corto, canción y narrativa de videojuego, con categorías divididas de acuerdo con el grado escolar de los participantes. 

      La categoría I corresponde a primero y segundo de primaria; la categoría II, a tercero y cuarto y la categoría III, a quinto y sexto grado. 

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      De acuerdo con la convocatoria, se premiará a los cinco primeros lugares de cada categoría y temática, con el propósito de reconocer el esfuerzo, originalidad y propuestas de las nuevas generaciones.

      La ceremonia de premiación está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026, las personas interesadas podrán consultar la convocatoria e inscribir a los participantes mediante el código QR de la publicación oficial. 

      Para solicitar mayores informes, el Ayuntamiento puso a disposición el correo electrónico desarrollo-economico@matehuala.gob.mx.

      Con este concurso se busca abrir espacios para que la niñez matehualense comparta sus ideas, fortalezca su creatividad y descubra que la imaginación puede convertirse en el punto de partida de grandes proyectos.

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