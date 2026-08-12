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Invitan a obra de teatro "Wicked"

Por Jesús Vázquez

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a obra de teatro "Wicked"
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      MATEHUALA.- Este 13 de agosto se llevará a cabo la obra de teatro "Wicked" en el Teatro Manuel José Othón, a las seis de la tarde. Con este evento concluirán las actividades del Cuarto Festival Arte Altiplano, por lo que se invita a la población camelense a disfrutar de esta maravillosa puesta en escena que será completamente gratuita.

      Esta será una adaptación de la reconocida obra "Wicked", la cual será presentada en Matehuala por actores de la Escuela de Cultura Arte Altiplano. La idea es que los estudiantes de esta institución demuestren todos los aprendizajes que han obtenido, por lo que se espera contar con una buena asistencia.

      Además, esta será una oportunidad para demostrar el talento matehualense, pues son pocas las oportunidades que tienen los niños y jóvenes para presentar una obra de teatro y mostrar sus habilidades artísticas ante el público.

      Para llevar a cabo la obra de teatro "Wicked", se cuenta con la dirección de Ruth Pérez y la coreografía de Natalie Rodríguez, quienes han estado preparando a los niños y jóvenes que participarán en esta puesta en escena, en la que actuarán, bailarán y cantarán.

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      Se exhorta a la población en general a acudir a la obra de teatro "Wicked" el próximo 13 de agosto a las seis de la tarde, en el Teatro Manuel José Othón. Será un evento cien por ciento familiar, para que chicos y grandes puedan disfrutar de esta presentación artística.

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