Invitan al concierto de piano con Bibian

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Matehuala.- Este viernes se llevará a cabo el concierto de piano con Bibian en el Centro Cultural, esta joven interpretará varias melodías clásicas. Se invita a la población acudir a este magno evento, que será gratuito, con la finalidad de dar a conocer a los jóvenes talentos.

La joven Bibian Yaretzi Coronado Granados ofrecerá por primera vez un concierto de piano, en el cual interpretará música clásica y semiclásica.

Será una gran oportunidad para que ciudadanos disfruten de estas grandiosas melodías, además de que este evento será gratuito para todos los que quieran asistir.

También es una oportunidad para que niños y jóvenes se acerquen a la cultura y se fomente el arte entre la población.

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Bibian Yaretzi es una pianista matehualense que desde muy pequeña comenzó a aprender a tocar el piano, actividad que le apasiona y en la que ha demostrado tener un gran talento. Su sueño es realizar conciertos de piano en todo el país y rescatar el arte y la cultura, algo que lamentablemente se ha estado perdiendo, sobre todo entre infantes y jóvenes.

Este concierto será una gran oportunidad para disfrutar de la música clásica, pero también para apreciar el talento de esta joven pianista, por lo que se invita a la población en general acudir este viernes a las seis de la tarde al Centro Cultural para disfrutar del concierto de piano.