Invitan al Festival de la Luna

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATEHUALA.- El secretario de Cultura del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que en la ciudad de Matehuala se llevará a cabo el Festival de la Luna los días 18 y 19 de junio, evento que será completamente gratuito para todos los matehualenses y habitantes del Altiplano que deseen asistir.

Comentó que el Festival de la Luna es un encuentro cultural que busca promover la riqueza artística de la región y generar espacios de convivencia para las familias y los visitantes. Añadió que el jueves 18 de junio, a las seis de la tarde, en la explanada de la Catedral de Matehuala se contará con la participación de grupos de música, danza y teatro.

Asimismo, señaló que el viernes 19 de junio el Festival de la Luna también contará con la presentación de diversos artistas en el Parque Álvaro Obregón. En esta ocasión, las actividades iniciarán a las cuatro de la tarde. Agregó que este evento se realiza de manera conjunta entre la Secretaría de Cultura y el Departamento de Cultura de Matehuala.

Expresó que la intención es llevar a cabo más eventos culturales en la ciudad de Matehuala que sean completamente gratuitos, para que puedan asistir todas las familias del municipio. Asimismo, destacó la importancia de que niños y jóvenes participen en este tipo de actividades, ya que contribuyen a preservar y difundir la cultura y las tradiciones de la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí