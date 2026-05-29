Jornada de Salud en la plaza Juárez

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Matehuala.- Este viernes se llevará a cabo Feria de la Salud en la Plaza Juárez en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, por lo que invitan a la población en general a acudir a esta importante actividad para acudir a checarse sus condiciones de salud.

Durante la Feria de la Salud se ofrecerán distintos servicios y acciones preventivas enfocadas al cuidado de la salud y el bienestar de la población.

Se aplicarán pruebas rápidas y gratuitas de VIH, entrega de preservativos, módulos de información sobre alimentación saludable e hidratación, además de atención médica y dental completamente gratuitas para que la gente aproveche y se realice chequeos.

Asimismo, se estarán aplicando vacunas faltantes a la población, donde una de las más importantes es la del sarampión, pues, aunque en Matehuala no se han detectado casos de esta enfermedad, en varios estados de la República sí se han reportado contagios de este virus que se está expandiendo.

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Por ello, es importante que la ciudadanía se vacune para prevenir problemas mayores de salud.

En los módulos también habrá chequeos de presión arterial y detección de diabetes, con la finalidad de que las personas puedan revisarse y atenderse a tiempo.

Se exhorta a la población en general acudir a esta Feria de la Salud, que se celebrará de nueve de la mañana a dos de la tarde, en la Plaza Juárez, ubicada en la zona centro.