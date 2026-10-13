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Jóvenes deben realizar su servicio militar

Por Redacción

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Jóvenes deben realizar su servicio militar
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      CIUDAD VALLES.- El 15 de octubre es el último día para hacer el trámite de la Cartilla del Servicio Militar, de acuerdo con el director de la Oficina Municipal de Reclutamiento, Francisco Rivera Montiel. 

      Dijo que hasta las tres de la tarde de este jueves de quincena se hará el último papeleo para los de la clase 2008, anticipados y remisos que deseen obtener el documento expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

      Los requisitos son acta de nacimiento, original y copia, cuatro fotografías de 35X45 mm, cuadradas, a color, papel mate (toma de frente sobre fondo blanco, vestir camisa blanca, pelo corto, patilla corta, sin bigote, sin barba, sin aretes ni collares; copia del certificado o constancia del último grado de estudios; credencial de elector (copia al 200 % por ambos lados); copia de recibo reciente de agua o luz y copia de Curp. 

      Dijo que por lo pronto, alrededor de 600 jóvenes han hecho los trámites en esa oficina, por lo que espera sean muchos más que se inscriban para cumplir con este requisito.

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