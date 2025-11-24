logo pulso
Estado

Jóvenes participarán en primer parlamento La joven de Amajac

Por Jesús Vázquez

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Jóvenes participarán en primer parlamento La joven de Amajac

Matehuala.- Dos jovencitas participarán en el primer parlamento La joven AMAJAC, ellas son Mabel Yoselin Coronado Quiroz y Sofía Medina Rodríguez.

Las jóvenes son estudiantes de Derecho en la Universidad Intercultural de Matehuala, ellas tuvieron la fortuna de ser elegidas para participar en el primer parlamento de las mujeres jóvenes, donde estarán participando 30 mujeres de todo el estado, este evento se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre, es organizado por la comisión e igualdad de género del Congreso del Estado. 

La temática será sobre diferentes situaciones como mujeres seguridad y justicia, derechos humanos de las mujeres, mujeres buscadoras, economía, acciones por la salud de las mujeres, mujeres en la ciencia, mujeres en la cultura, mujeres en el deporte, mujeres y niñas con discapacidad entre otros temas, donde las jovencitas hablarán sobre estos problemas.

Es un orgullo que las jóvenes matehualenses acudan a este tipo de eventos, en los cuales darán a conocer sus ideas y propuestas, este tipo de parlamentos son de gran ayuda para que en el Congreso del Estado se hablen de distintos temas, además de buscar soluciones para algunas problemáticas que enfrenta el sector femenil. 

