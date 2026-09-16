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Jóvenes sufren más accidentes en moto

Esto, por faltas al reglamento de Tránsito, señala SPM

Por Carmen Hernández

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Jóvenes sufren más accidentes en moto
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      RIOVERDE.- Los jóvenes son los que más sufren accidentes en las motocicletas, se registran de 3 a 4 accidentes por semana, según dio a conocer el director de Seguridad Pública Municipal Juan Antonio Castillo Martínez.

      Explicó el director que el alcohol y la velocidad, son uno de los principales factores que más provocan los accidentes. Mencionó que los fines de semana se registran más accidentes de motociclistas, es por ello que se les insiste que manejen con precaución y porten el casco adecuado. 

      Martínez Castillo dijo que se les recomienda que conozcan el reglamento de Tránsito para prevenir accidentes. Finalmente el director dijo que es de vital importancia manejar con precaución y guardar la distancia. 

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