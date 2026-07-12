Justifica CFE apagones en colonias de Valles

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CIUDAD VALLES.- Apagones en casi toda la zona norte de Valles fueron por intento de vandalización de la red eléctrica, de acuerdo con la CFE.

La noche de este viernes, entre las 19:30 y 20:30 horas, hubo una serie de apagones en una buena parte de la mancha urbana, principalmente en la zona norte de la cabecera municipal que se repitieron entre seis y siete veces en ese lapso, con intervalos de minutos.

A través de las redes sociales, muchos ciudadanos confirmaron que en toda la colonia, o, en sectores vecinos había pasado lo mismo.

La CFE dio a conocer que hubo un intento de vandalización en una de las subestaciones de la compañía, aunque no se pudo aclarar quién pretendía sabotear la energía.

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Las investigaciones de la CFE continuarán al respecto, para determinar las causas de estos hechos.