La agricultura, competencia desleal

RIOVERDE.- La agricultura es una competencia desigual se está compitiendo contra personas que tienen dinero y transporte para poder movilizar sus cosechas sin tanto problema y mínima inversión.

Explicó que los fríos son necesarios para el equilibrio de plagas y enfermedades.

Sin embargo, es competencia muy desigual porque presuntamente hay narcos que tienen grandes extensiones de tierra, dinero para invertir, camiones, transportes para que lleguen a controlar las bodegas.

Refiere que sobreviven a duras penas, se hace con gran esfuerzo, pero reitera que es difícil encontrar mano de obra.

Los jóvenes no quieren entrar a trabajar en el campo, buscan donde están más estables, en el campo se ven obligados a contratar la mano de obra de otros estados o municipios, gastando más recursos para poder producir, puntualizó.