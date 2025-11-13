logo pulso
Estado

La agricultura, competencia desleal

Por Carmen Hernández

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
La agricultura, competencia desleal

RIOVERDE.- La agricultura es una competencia desigual se está compitiendo contra personas que tienen dinero y transporte para poder movilizar sus cosechas sin tanto problema y mínima inversión. 

Explicó que los fríos son necesarios para el equilibrio de plagas y enfermedades. 

Sin embargo, es competencia muy desigual porque presuntamente hay narcos que tienen grandes extensiones de tierra, dinero para invertir, camiones, transportes para que lleguen a controlar las bodegas. 

Refiere que sobreviven a duras penas, se hace con gran esfuerzo, pero reitera que es difícil encontrar mano de obra. 

Los jóvenes no quieren entrar a trabajar en el campo, buscan donde están más estables, en el campo se ven obligados a contratar la mano de obra de otros estados o municipios, gastando más recursos para poder producir, puntualizó.

