La próxima semana, Feria del Empleo

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 9 de septiembre se llevará a cabo la Feria del Empleo Empléate sin límites, en la plaza principal del municipio, se ofrecerán 250 vacantes a personas que estén desempleadas, en diversos puestos.

En conferencia de prensa, la delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez, el alcalde Rodolfo Loredo Hernández y la titular del Dif Rosaura Ponce Tapia, dieron a conocer los pormenores de Empléate sin límite.

Se realizará el 9 de septiembre en la plaza principal, se contará con más de 200 vacantes, así mismo estarán participando más de 25 empresas.

Las personas deberán llevar su currículum vitae, las empresas ofrecen las prestaciones de ley.

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Es por ello que se invita a la población en general que no cuente con un empleo, para que se acerque la próxima semana a partir de las 9 de la mañana frente a Palacio Municipal.