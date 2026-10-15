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Liberan el Ingenio de Tambaca; ya pagaron

Aunque ahora hay el riesgo de un paro, por parte de obreros

Por Redacción

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Liberan el Ingenio de Tambaca; ya pagaron
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      TAMASOPO.- Después de casi una semana de estar bloqueado el Ingenio Alianza Popular (IAP), de Tambaca, las organizaciones campesinas, CNPR y Unión Local de Productores de Caña de Azúcar firmaron un acta en la que se acuerdan los pagos pendientes y la liberación de la factoría.

      Desde la noche del martes, había acuerdos parciales para la liberación, ya que la directiva del Ingenio notificó a sus trabajadores que se presentaran a trabajar a partir de la primera hora de este miércoles, pero hasta esta mañana se hizo oficial el desbloqueo, luego del pago a 200 productores a los que se les debía haber pagado las preliquidaciones desde el 4 de julio de este año.

      Ahora cae la sombra de un nuevo paro, sin embargo, éste sería organizado por la base obrera del Alianza Popular.

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