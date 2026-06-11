Limpian cementerio municipal, por lluvias

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RIOVERDE.- Continúa el mantenimiento del cementerio municipal, donde se retiraron depósitos de agua, donde se puede reproducir el mosquito transmisor del dengue, además de retirar toda la basura que se acumula por las constantes visitas de familias que tienen algún deudo sepultado en el camposanto.

Debido a las fuertes lluvias que se registraron, algunos floreros, salieron volando por el exceso de agua que captaron y los fuertes vientos.

Mientras que algunos depósitos amanecieron llenos de agua.

Es por ello que el personal se dio a la tarea de retirar los depósitos y retirarles el líquido, como una medida preventiva para evitar alguna enfermedad.

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El objetivo es que no se reproduzca el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, que puede atacar a personas que acuden al camposanto.

Por otro lado, el personal también llevó a cabo la revisión de la red de agua potable que se tiene en el cementerio.

El mantenimiento es constante, porque crece la maleza en el lugar y es necesario mantenerlo limpio y desyerbado, para evitar casos de dengue.