logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Limpian techos del mercado PA Santos

Por Carmen Hernández

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Limpian techos del mercado PA Santos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CERRITOS.- Se llevó a cabo una limpieza en los techos del Mercado Pedro Antonio de los Santos para retirar todos los desechos que había en el lugar. 

      La Jurisdicción Sanitaria número 4 y el departamento de Salud Municipal se dieron a la tarea de recorrer el centro de abastos, para verificar las condiciones de higiene en la que operan los negocios establecidos. 

      Como parte de la revisión retiraron todo tipo de desechos que fue encontrado en el techo del mercado municipal Pedro Antonio de los Santos, pues ya tenía mucho tiempo que no se llevaba a cabo este tipo de acciones de limpieza.  

      Lo que se busca es evitar los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika, para que se tengan lugares más limpios y seguros. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este tipo de actividades continuarán a fin de evitar los casos de dengue.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan en Tamasopo a mujer desaparecida en la CDMX
      Hallan en Tamasopo a mujer desaparecida en la CDMX

      Hallan en Tamasopo a mujer desaparecida en la CDMX

      SLP

      Redacción

      Paciente, a punto de golpear a médico
      Paciente, a punto de golpear a médico

      Paciente, a punto de golpear a médico

      SLP

      Carmen Hernández

      Meses esperando que le realicen una cirugía en su mano, que tiene fracturada

      Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas
      Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas

      Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas

      SLP

      Carmen Hernández

      Se tiene establecido un operativo de vigilancia

      Fuga de gas casi genera una tragedia
      Fuga de gas casi genera una tragedia

      Fuga de gas casi genera una tragedia

      SLP

      Carmen Hernández