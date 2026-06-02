Limpian techos del mercado PA Santos

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CERRITOS.- Se llevó a cabo una limpieza en los techos del Mercado Pedro Antonio de los Santos para retirar todos los desechos que había en el lugar.

La Jurisdicción Sanitaria número 4 y el departamento de Salud Municipal se dieron a la tarea de recorrer el centro de abastos, para verificar las condiciones de higiene en la que operan los negocios establecidos.

Como parte de la revisión retiraron todo tipo de desechos que fue encontrado en el techo del mercado municipal Pedro Antonio de los Santos, pues ya tenía mucho tiempo que no se llevaba a cabo este tipo de acciones de limpieza.

Lo que se busca es evitar los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika, para que se tengan lugares más limpios y seguros.

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Este tipo de actividades continuarán a fin de evitar los casos de dengue.