Listo el gran operativo por las fiestas patrias

Ciudad Fernández.- Listo el operativo para la realización de las Fiestas Patrias, participarán 34 elementos para brindar seguridad a la población durante la celebración tan especial de los mexicanos, recordar la Independencia de México.

Juan Carlos Ramos director de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que está listo el operativo especial a ponerse en marcha los días 15 y 16 de septiembre.

Se contará con la participación de 34 elementos policiales, se trabajará de manera coordinada con la Guardia Civil del Estado y Protección Civil, se estará vigilando la plaza principal y el recorrido del desfile cívico.

También se resguardarán las zonas comerciales y cajeros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se estableció un programa vial, por el cierre de varias calles que conectan a la plaza principal, para facilitar la movilidad estarán habilitadas la calle Juárez de este a oeste, Martínez de norte a sur, Gómez Farías de oeste a este, Frontera de sur a norte.

Aseveró que en cuanto al desfile del 16 de septiembre, el recorrido iniciará frente a la Presidencia Municipal haciendo un recorrido por varias calles y terminará en la plaza principal.