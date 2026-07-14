Llama Diócesis a no tomar justicia por propia mano

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Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez, vocero de la Diócesis de Matehuala, informó que la Iglesia Católica está apoyando a los presbíteros que sufrieron una agresión por parte de policías de Villa de la Paz y acudirán a interponer las denuncias correspondientes, pide a la población no tomar justicia por su propia mano, pese a los hechos ocurridos.

Comentó que tienen conocimientos de los hechos ocurridos en la comunidad de La Boca, de la agresión por parte de policías al presbítero Israel Salinas Torres, de la Parroquia de Villa de la Paz.

Refiere que iba acompañado de Carlos Eduardo Rodríguez Rodríguez y el padre Ciro de la Rosa Ruiz en su camioneta.

Según refieren los sacerdotes, policías municipales le pidieron al padre Ciro bajar de su camioneta para revisarla, el padre Israel les dijo que no lo podían hacer, se pone frente a la puerta de la camioneta, lo tumban, le dan de puntapiés y usan gases lacrimógenos.

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Declaró que ellos no agredieron a los policías, pues al ver lo que ocurría se reúne la gente y los policías huyen, asimismo, corporaciones de auxilio le brindaron apoyo al padre Israel y sus compañeros sacerdotes, que ya están en su parroquia.

Informó que el Administrador Apostólico está enterado e interesado en que todo se aclare.

Ellos están a favor de la paz y esta se logra con la verdad y la justicia.

Pide a todos los fieles que no tomen la justicia por sus propias manos, sino que esperemos que todo se resuelva por la vía legal.

Nos solidarizamos con los compañeros que fueron agredidos y estamos en espera de que se nos atienda y se den las condiciones para una solución correcta.