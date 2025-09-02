Llaman a concientizarse por el cáncer infantil

CIUDAD VALLES.- Actualmente hay 43 casos de cáncer infantil cuantificados en el Sector Salud, de acuerdo con Omar Medina de la Cruz, jefe del Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

En lo que el galeno llamó el mes de la concienciación de este mal, refirió que hay 400 mil casos de este carcinoma infantil en el mundo, en México la cifra actual es de siete mil y en la entidad, los niños que sufren del cáncer son 47, dentro de los Servicios de Salud.

Los cánceres más comunes en niños son la leucemia, los tumores linfáticos y los tumores del sistema nervioso y, dentro de la concienciación explicó que hay que estar muy al pendiente de los síntomas que pudieran ser un cáncer incipiente, como: fiebres nocturnas, dolores de cabeza, sudoración excesiva en la noche, aparición de moretones, crecimiento de excrecencias en algunas partes del cuerpo y enrojecimiento de los pies.

Dijo que las razones de la aparición del cáncer infantil es multifactorial, aunque explicó que algunas veces puede deberse a que los padres estuvieron expuestos a plaguicidas o sustancias que suelen ocuparse en el medio rural, para la agricultura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hizo un llamado a estar al pendiente de los síntomas y de las enfermedades repentinas que presenten los niños.