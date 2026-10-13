Llaman a la población a separar la basura

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RIOVERDE.- Trabajadores de limpia han resultado lesionados con vidrios y mordidos por roedores durante el desarrollo de su trabajo, debido a que la población echa toda clase de objetos y bichos en las bolsas de basura que ellos recolectan.

Marco Antonio Martínez Gutiérrez líder de los trabajadores al servicio del municipio, dijo que se ha recomendado a los trabajadores que tengan cuidado con los desechos, ya que algunos han resultado lesionados, al cortarse con vidrios que vienen en las bolsas, enfatizó. Señaló que en los desechos incluso se encontró un roedor vivo, el ratón mordió a un empleado, sufriendo daños en su integridad.

Personas lesionadas han recibido atención médica, pero es importante que los desechos los etiquen si es vidrio, para prevenir accidentes, finalizó.