¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- El Instituto Nacional Electoral (INE) conmina a los que pertenecen a la sección de elección 0266 a que acudan a la reasignación de su seccional, dado que es un área geográfica que tiene exceso de electores, de acuerdo con la ley.

Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 04 de la entidad dijo que la Sección 0266 se ha sobresaturado de electores, pues cuenta con ocho mil ciudadanos inscritos, cuando el máximo recomendado es tres mil, por eso, los que votan en esta zona, que está al noroeste de la ciudad, deben acudir a la oficina a que se les haga el cambio de seccional y agregó que la fecha límite para éste y cualquier otro trámite será el 25 de enero de 2027.

Los de la Sección 0266 son los de la Vista Hermosa, Ampliación Estación, Antiguas Casas del Ingenio, Buenos Aires, Colinas del Valle, Del Sol, Fernando Silva Nieto, Ignacio García Téllez, Juan González, Luis Donaldo Colosio, Miravalles, Mujeres en Solidaridad, San Isidro, Santa Lucía, Troncones y La Corriente, El Consuelo, Tanzacalte y Ampliación Téllez.